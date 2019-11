Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana fa tappa a New York

Alessandra Caparello 19 novembre 2019 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Prende il via oggi l’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana a New York, due giorni di incontri tra le società quotate e la comunità finanziaria, martedì 19 e mercoledì 20 novembre.15 aziende quotate incontrano gli investitori istituzionali in meeting riservati, dove illustrano i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri. Le società partecipanti hanno una capitalizzazione complessiva pari a 43 miliardi di Euro e rappresentano 6 settori del listino: basic materials, consumer goods, settore finanziario, consumer services, healthcare e industrial. Le aziende che Borsa Italiana accompagna a New York sono: Amplifon, Anima Holding, Azimut Holding, Banca Generali, Brembo, Campari, Cattolica Assicurazioni, Coima Res, Credito Emiliano, DoValue, Finecobank, IMA, Interpump Group, Marr, Sol.Gli investitori americani – si legge nella nota - si confermano al primo posto tra gli investitori internazionali con oltre il 40% dell’ammontare detenuto dagli investitori istituzionali nei titoli del FTSE MIB. “L’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana rappresenta un’importante occasione per promuovere le società quotate sul mercato azionario italiano presso la comunità finanziaria internazionale” commenta Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana. “La tappa in Nord America, in particolare, è un appuntamento fondamentale di incontro tra le società e gli investitori americani, che continuano ad investire in modo significativo nel nostro listino. L’Italian Equity Roadshow testimonia inoltre l’impegno di Borsa Italiana nella valorizzazione delle migliori imprese italiane nel mondo e il forte interesse internazionale per le eccellenze imprenditoriali del nostro Paese.”