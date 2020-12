Italian Certificate Awards 2020: sono aperte le votazioni, ecco i dettagli

simone borghi 16 dicembre 2020 - 11:37

In un anno costellato da eventi straordinari che hanno stravolto le nostre abitudini e il nostro modo di vivere, anche la cerimonia di assegnazione degli ITALIAN CERTIFICATE AWARDS (ICA) ha subito un profondo cambiamento. La manifestazione organizzata da Triboo e Certificati e Derivati, sotto il cappello del Certificate Journal si svolgerà mercoledì 20 gennaio 2021 in modalità virtuale con due appuntamenti distinti.L’evento di premiazione si svolgerà in una sessione pomeridiana riservata solo ad emittenti e distributori. La mattina dello stesso giorno, invece, realizzeremo un format con contributi video di presentazione delle candidature e dei migliori certificati in lizza per l’assegnazione, con invito aperto al pubblico.Passando alla competizione, il pubblico sarà chiamato ad esprimere le proprie preferenze votando sul sito tra il 15 dicembre 2020 e l'8 gennaio 2021. Successivamente sarà la giuria specializzata a entrare in gioco, valutando i migliori certificati ed emittenti classificatisi ai primi posti delle rispettive categorie votate dal pubblico e quelli inclusi in nomination nelle categorie non sottoposte al voto popolare.Verranno ritenuti validi ai fini dell’assegnazione dei premi solo ed esclusivamente quei certificati che hanno fissato la data di emissione tra il 1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020.Anche per questa edizione sono state confermate le 12 categorie di premio, incluse le due novità ispirate alla classificazione EUSIPA.Il tuo contributo diventa dunque indispensabile per definire nelle varie categorie la short list da sottoporre alla giuria specializzata.Non fate mancare quindi il vostro supporto a quei prodotti che più di altri vi hanno conquistato o agli emittenti che ritenete maggiormente meritevoli di aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento di emittente dell’anno 2020. Cosa aspetti, vota il tuo certificato al seguente link: http://www.italiancertificateawards.it/2020/icacategorie.asp?id=1