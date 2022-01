Italia verso obbligo vaccinale per gli over 60, in bilico il super green pass per il lavoro

Titta Ferraro 5 gennaio 2022 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Governo Draghi pronto a una nuova stretta per frenare i contagi, che ieri hanno toccato un nuovo record oltre quota 170mila contagi giornalieri e 259 morti (massimo da fine aprile). Il CdM di oggi dovrebbe varare nuove misure con l'emergere nelle ultime ore dell'ipotesi molto concreta di un obbligo vaccinale per gli over 60 e l'accantonamento per il momento del super green pass per tutti i lavoratori che vede alcuni partiti (Lega e M5S) non convinti circa la misura.L'obbligo vaccinale per gli over 60 coinvolgerebbe circa 1,5 milioni di cittadini che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Da valutare che tipo di sanzione inserire per chi si sottrae a tale obbligo. Tra le alternative riportate oggi dagli organi di stampa c'è anche l’obbligo vaccinale solo ad alcune categorie di lavoratori, quelle che sono a contatto con il pubblico.