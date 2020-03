Italia verso blocco totale oltre il 3 aprile. De Micheli: valuteremo nei prossimi giorni

Titta Ferraro 18 marzo 2020 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Prende corpo l'ipotesi di un'estensione del blocco totale (lockdown) in Italia oltre il termine del 3 aprile. L'esecutivo guidato da Giuseppe Conte starebbe pensando a estendere il blocco nazionale. L'indiscrezione anticipata oggi da La Stampa con il premier pronto ad allungare a oltranza la chiusura totale dell’Italia, alla luce dei numeri diffusi ieri dalla Protezione civile sulla diffusione del coronavirus.Ipotesi di prolungamento del lockdown in parte confermata dalla ministra De Micheli: "Non so se le misure andranno oltre il 3 aprile. Valuteremo sulla base dei numeri e degli eventi. Non lo escludo, vedremo nei prossimi giorni", scrive la ministra dei trasporti intervenuta oggi ad Agorà su Rai3.