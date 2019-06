Italia spa, scatta la corsa al bond. Le imprese sfruttano l'effetto Bce (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 27 giugno 2019 - 08:19

Le aziende italiane, così come quelle europee, hanno accelerato le operazioni di funding, facendo ricorso direttamente al mercato che è apparso ben disposto nei confronti del 'rischio Italia". E' quanto riporta il Sole 24 Ore, segnalando come, "dall'utility Hera, al settore finanziario con UniCredit a quello industriale di CNH in un solo giorno sono stati raccolti 1,750 miliardi di euro"."La svolta accomodante delle banche centrali apre opportunità anche in Italia", spiega il quotidiano di Confindustria.