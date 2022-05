Italia: solo il 6% dei cittadini vede un miglioramento dell'economia

Redazione Finanza 26 maggio 2022 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Guardando al futuro, la convinzione più diffusa tra gli italiani è che la condizione economica del paese sia destinata a subire un peggioramento (47%). Per il 24,3% stiamo per vivere un periodo di stabilità e solo per il 6,4% ci sarà un miglioramento. E' ciò che emerge dal 34esimo Rapporto sull'Italia elaborato dall'istituto Eurispes.La maggior parte dei cittadini ritiene che vi sia stato un peggioramento netto o parziale dell'economia negli ultimi 12 mesi (59,1%). Il 10,3%, ovvero un italiano su dieci, ritiene che la situazione economica del paese sia migliorata (nettamente o in parte) nel corso di quest’anno. Per il 14,3% l’economia italiana nell’anno appena trascorso ha vissuto un periodo di stabilità. In molti non hanno saputo dare indicazioni in merito (16,3%).