Italia: si allunga ancora la speranza di vita, per le donne fino a oltre 85 anni

11 febbraio 2020

MILANO (Finanza.com)

Mentre la popolazione diminuisce, si evidenzia in Italia un regolare quanto atteso aumento della speranza di vita. Secondo l'ultimo rapporto Istat, a livello nazionale gli uomini sfiorano gli 81 anni, le donne gli 85,3. Per gli uni come per le altre l’incremento sul 2018 è pari a 0,1 decimi di anno, corrispondente a un mese di vita in più. Tuttavia, dopo decenni di costanti e consistenti incrementi è da sottolineare come la speranza di vita abbia iniziato a rallentare il suo ritmo di crescita. A livello territoriale, ancora nel 2020, il Mezzogiorno presenta una popolazione più giovane rispetto al Centro-nord.