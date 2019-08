Italia: settimana decisiva per sorti governo, oggi convocati i capigruppogoverno italia

Valeria Panigada 12 agosto 2019 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Si apre una settimana decisiva per le sorti del governo di Giuseppe Conte, in crisi dopo che la Lega ha presentato la mozione di sfiducia. Il presidente del Senato ha convocato per oggi alle 16.00 i capigruppo che dovranno decidere la data in cui l'Aula di Palazzo Madama sarà chiamata a votare la mozione di sfiducia dopo aver ascoltato il premier Conte. Intanto all'opposizione, si è aperto il dibattito su una possibile alleanza con il M5S, provocando una frattura interna tra Renzi e Zingaretti.L'attuale incertezza politica pesa sul giudizio dell'Italia, in vista della prossima manovra. Venerdì scorso, l'agenzia Fitch ha confermato il giudizio sul paese al gradino BBB, due livelli al di sopra del junk (spazzatura), lasciando l'outlook in negativo.