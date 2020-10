Italia: revisione outlook S&P, "gradita sorpresa ma ci sono ancora rischi"

Daniela La Cava 26 ottobre 2020 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

"La revisione al rialzo dell'outlook da parte dei S&P è una gradita sorpresa in un momento in cui le agenzie di rating devono calibrare l'impatto a breve termine del Covid-19 sulla finanza pubblica e su maggiori opportunità a medio termine. Ci sono ancora molti rischi in Italia nel medio termine e saremmo sorpresi se tutti i progetti e i piani fossero attuati senza problemi, soprattutto alla luce delle recenti restrizioni decretate per i nuovi picchi dei casi di Covid-19". È di questo parere Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analyst di MFS IM. "La mossa di S&P riduce i rischi a breve termine che l'Italia scenda al di sotto dell'investment grade.- aggiunge l'esperta - Questo avrebbe avuto implicazioni sulle partecipazioni nei Btp, mettendo a dura prova gli sforzi della Bce per tenere sotto controllo le condizioni dei finanziamenti".