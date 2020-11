Italia: prospettive prossimi mesi incerte, andamento fiducia segnala pausa nel processo di ripresa

Valeria Panigada 6 novembre 2020 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

"Le prospettive per i prossimi mesi appaiono incerte". A dirlo è L'Istat nella sua ultima nota sull'economia, rilevando che a ottobre gli indici di fiducia hanno fornito segnali discordanti: la fiducia dei consumatori ha segnato un lieve calo mentre quella delle imprese è migliorata.A ottobre, l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato un lieve calo per effetto di un deterioramento di tutte le componenti: il clima economico e il clima futuro hanno registrato le riduzioni più marcate e anche le attese sulla disoccupazione hanno segnato un forte peggioramento. Con riferimento alle imprese, l’indice composito del clima di fiducia ha evidenziato un aumento nei settori dell’industria e del commercio al dettaglio, mentre i servizi di mercato hanno registrato un peggioramento, soprattutto a causa dell’andamento marcatamente negativo dei servizi turistici. Nell’industria manifatturiera le attese su ordini e produzione sono in lieve peggioramento mentre quelle sull’occupazione indicano un lieve miglioramento."Le informazioni sulla fiducia sembrano segnalare una pausa nel processo di ripresa avviatosi a maggio, successivo al lockdown delle attività economiche iniziato a marzo e proseguito per tutto aprile", conclude l'Istat.