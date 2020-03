Italia: previsto rallentamento dell'economia nei prossimi mesi, senza contare l'effetto coronavirus

Valeria Panigada 6 marzo 2020 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Ilrallentamento economico dell'Italia è quasi certo. Dopo le numerose stime snocciolate da esperti ed agenzie, anche l'Istat prevede tassi di crescita negativi. "L’indicatore anticipatore continua a registrare tassi di crescita negativi, evidenziando che lo scenario a breve termine della nostra economia rimane caratterizzato da prospettive di persistente debolezza dei livelli di attività economica", si legge nella nota diffusa oggi. Una previsione che, come sottolinea la stessa Istat, non tiene ancora conto dell'effetto coronavirus e quindi potrebbe anche essere peggiore: "Anche questo indicatore non riesce ancora a stimare gli effetti legati all’emergenza sanitaria in corso".