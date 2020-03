Italia: pressione fiscale aumentata nel 2019, indebitamento Pa in miglioramento

Valeria Panigada 2 marzo 2020 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

L’indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni U(pa) ha registrato un netto miglioramento rispetto al 2018 e la pressione fiscale è aumentata. Nel 2019 il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari al +1,7% (+1,5% nel 2018). L’indebitamento netto della Pa, misurato in rapporto al Pil, è stato pari al -1,6 %, a fronte del -2,2 % del 2018.Le entrate correnti hanno registrato una crescita del 2,8%, attestandosi al 46,9 % del Pil. In particolare, le imposte dirette sono risultate in aumento del 3,4%, in virtù della crescita dell’IRPEF, dell’IRES e delle imposte sostitutive. Anche le imposte indirette hanno registrato un aumento (+1,4%), per effetto principalmente della crescita del gettito IVA e dell’imposta sul Lotto e le lotterie.