Italia: popolazione in calo, nuovo minimo storico delle nascite dall'unità

Valeria Panigada 13 luglio 2020 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

La popolazione dell'Italia continua a diminuire. Secondo l'ultimo rapporto Istat, diffuso oggi, al 31 dicembre 2019 la popolazione residente è pari a 60.244.639 persone, in calo dello 0,3% (quasi 189 mila unità rispetto all’inizio dell’anno). Il persistente declino avviatosi nel 2015 haportato a una diminuzione di quasi 551 mila residenti in cinque anni.Rispetto all’anno precedente, si registra un nuovo minimo storico di nascite dall’unità d’Italia, scese del 4,5%, oltre che un lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l’estero.Il numero di cittadini stranieri che arrivano in Italia è in calo (-8,6%), mentre prosegue l’aumento dell’emigrazione di cittadini italiani (+8,1%).