Italia: indice prezzi al consumo +0,1% mensile e +0,7 annuo a giugno

simone borghi 16 luglio 2019 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

A giugno l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) in Italia, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,7% nei confronti di giugno 2018 (la stima preliminare era +0,8%), registrando una lieve rispetto alla crescita tendenziale rilevata a maggio (+0,8%). Lo rende noto l’Istat. Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l'”inflazione di fondo” è stabile allo 0,4%; stabile anche l’inflazione al netto dei soli beni energetici (+0,5%). L’inflazione acquisita per il 2019 si attesta a +0,7% per l’indice generale e +0,5% per la componente di fondo.