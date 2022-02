Italia in cima per i prezzi energetici: decisivo il ritardo sulle rinnovabili

Luca Losito 10 febbraio 2022 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

L'Italia resta in testa alla classifica dei prezzi energetici, con una penetrazione delle rinnovabili relativamente bassa e l'eliminazione graduale del carbone che la rende sempre più dipendente dal gas per bilanciare offerta e domanda, e quindi esposta ai prezzi del gas europeo e dell'EU ETS.L’aumento della capacità rinnovabile prevista sulla base dei nuovi obiettivi rinnovabili per il 2030 limita però il rialzo dei prezzi. Il tema è stato analizzato da S&P.