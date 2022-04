Italia, il PIL rallenta e la recessione tecnica ora è sempre più probabile

Luca Losito 29 aprile 2022 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

La recessione tecnica dell'Italia appare ora molto probabile. Il rallentamento del PIL, appesantito dai picchi inflattivi e dalle tensioni geopolitiche in Ucraina, non sembra infatti destinato ad arrestarsi, nonostante le misure del governo. A sottolinearlo è in un suo commento Paolo Pizzoli, Senior Economist di ING.Infatti, dopo un 2021 di pura crescita, la stima preliminare del PIL nel primo trimestre 2022 si attesta al -0,2% t/t. SI tratta della prima virata in negativo dal quarto trimestre 2020 per il Bel Paese.