Italia: forte crescita del settore manifatturiero ad aprile, record storico a 60,7 del Pmi

Redazione Finanza 3 maggio 2021 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Crescita record del settore manifatturiero italiano ad aprile. Secondo gli ultimi dati Pmi, il comparto ha riportato ad aprile i risultati migliori mai registrati. Il tasso di aumento della produzione è stato il terzo più elevato in quasi 23 anni di storia dell’indagine, mentre la crescita dei nuovi ordini, conseguentemente al rafforzamento della domanda da parte dei clienti e alla migliore fiducia del mercato, è risultata la più alta da aprile 2000. Lo rivela Ihs Markit indicando che ad aprile l'indice Pmi manifatturiero ha registrato 60,7, in salita da 59,8 di marzo. Si tratta del maggiore miglioramento delle condizioni operative dall’inizio della storia dell’indagine, nel giugno del 1997."Le interruzioni sulla catena di distribuzione continuano tuttavia a frenare il settore. I tempi medi di consegna si sono allungati a livelli quasi record facendo aumentare notevolmente i costi e ponendo maggiori pressioni inflazionistiche. Di conseguenza le aziende hanno incrementato i prezzi medi di vendita a livelli record", commenta Lewis Cooper, economista di Ihs Markit, sottolineando però che "gli ultimi dati hanno mostrato una prestazione del settore complessivamente strepitosa. I produttori dei beni di consumo hanno continuato ad arrancare in parte a causa del significativo impatto delle problematiche relative alla fornitura. Crescite quasi record sono state però osservate nel sottosettore dei beni intermedi e in quello dei beni di investimento".