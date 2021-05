Italia: fiducia in netto miglioramento a maggio, "dicotomia tra produttori e servizi sembra essere finita"

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

"Sia nelle imprese sia nei consumatori si registra un netto miglioramento della fiducia in Italia. È interessante notare che la dicotomia tra produttori e servizi sembra essere finita: un altro elemento che prova che si sta andando verso una sorta di normalizzazione", commenta Paolo Pizzoli senior economist di ING, dopo i dati diffusi oggi dall'Istat sulla fiducia di imprese e consumatori nel mese di maggio.L'economista sottolinea che "i dati sulla fiducia di maggio sono indiscutibilmente positivi e si aggiungono al fatto che la crescita del Pil nel secondo trimestre 2021 risulti più forte di quanto previsto in precedenza. In tal caso, la crescita media del PIL nel 2021 potrebbe anche superare la soglia del 4%, il che sarebbe una buona notizia".