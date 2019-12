Italia: fase di debolezza proseguirà anche nei prossimi mesi

Valeria Panigada 6 dicembre 2019 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

La fase di debolezza dell'economia italiana proseguirà anche nei prossimi mesi. Lo prevede l'Istat nella sua consueta nota nota mensile sulla congiuntura. "I valori dell’indicatore anticipatore suggeriscono il proseguimento della fase di debolezza dei livelli di attività economica", si legge nel rapporto. Nell’ultima parte dell’anno, in base alle recenti previsioni dell’Istat, l’evoluzione del Pil tricolore è attesa mantenere ritmi modesti e la crescita in media annua attestarsi allo 0,2%.Non aiuta il calo della fiducia per i consumatori a seguito del peggioramento di giudizi e attese sulla situazione economica italiana e di aspettative più sfavorevoli sulla disoccupazione.