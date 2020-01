Italia: deficit stabile all'1,8% alla fine del terzo trimestre

Titta Ferraro 7 gennaio 2020 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Nel terzo trimestre 2019 l’indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni in rapporto al Pil è stato pari all’1,8%, invariato rispetto allo stesso trimestre del 2018. Lo rende noto l'Istat. L'incidenza del deficit è rimasta stabile in quanto la riduzione dell'avanzo primario è stata quasi completamente bilanciata dalla contrazione della spesa per interessi.Il saldo primario delle Pubbliche amministrazioni (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un’incidenza sul Pil dell’1,6% (era 1,9% nel terzo trimestre del 2018). Il saldo corrente delle Pubbliche amministrazioni è stato anch’esso positivo, con un’incidenza sul Pil dell’1,1% (1,2% nel terzo trimestre del 2018).