Italia, crescono i risparmi: ricchezza aumentata di 334 miliardi nei due anni della pandemia

Luca Losito 3 febbraio 2022 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Più liquidità e meno rischi, con i salvadanai che complessivamente crescono di oltre il 7%: tra il 2019 e il 2021, nei due anni di pandemia, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è aumentata, in totale, di 334 miliardi di euro (+7,17%), sfiorando il tetto dei 5.000 miliardi, rispetto ai 4.663 miliardi di fine 2019. A rivelarlo è un'analisi della Fabi.Conti correnti, azioni, bot e btp, polizze: nei salvadanai delle famiglie, in due anni, gli italiani hanno accumulato 16 miliardi al mese in più. Il segretario generale della Fabi, Sileoni: “Fondamentale ruolo banche e bancari come perno finanziario per la ripresa”.