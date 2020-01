Italia: continua fase negativa per i consumi

Daniela La Cava 13 gennaio 2020 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

Continua la fase negativa per i consumi. E la conferma arriva dai dati Istat diffusi stamattina relativi alle vendite al dettaglio che hanno chiuso il mese di novembre in calo."L'ultimo dato sulle vendite conferma la previsione di una fase finale del 2019 piuttosto negativa per i consumi, con riflessi sulle dinamiche del Pil", commenta l'ufficio studi di Confcommercio sottolineando che "la variazione registrata a novembre per il commercio elettronico è la più bassa dal 2016 e le piccole superfici registrano una riduzione grave (-1,4% tendenziale). I discount accelerano". "Mettendo a sistema queste evidenze - prosegue la nota - è logico depotenziare la portata della crescita tendenziale dei volumi complessivi, atteso che il trend congiunturale appare problematico e potrebbe comportare un’entrata particolarmente debole nel 2020, un anno che già si presenta difficile sotto molti aspetti".