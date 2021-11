Italia: condizioni manifatturiero migliorano a tasso quasi record a ottobre

Daniela La Cava 2 novembre 2021 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Il settore manifatturiero italiano ha osservato ad ottobre un altro mese di rapida crescita. Nel dettaglio, l'indice destagionalizzato Pmi Ihs Markit del settore manifatturiero italiano a ottobre è aumentato a 61,1 da 59,7 di settembre, segnalando il sedicesimo mese consecutivo di miglioramento dello stato di salute del settore. L’ultimo valore è stato inoltre il maggiore da giugno e il terzo più alto mai registrato."In generale il settore continua complessivamente ad eccellere, malgrado la perdita di vigore della crescita della produzione rifletta principalmente quanto detto prima, mentre le vendite in corso rimangono forti. Detto ciò, con la domanda dei beni in aumento a livello globale, prima della fine dell’anno potremmo assistere ad un impatto più significativo dei disagi di approvvigionamento sulla prestazione del settore manifatturiero in Italia". Questo il commento di Lewis Cooper, economista di Ihs Markit, analizzando gli ultimi dati dell'indagine.