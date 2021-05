Italia: attività terziaria ancora giù, Pmi servizi cala a 47,3 ad aprile

Daniela La Cava 5 maggio 2021 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Il settore terziario italiano non si risolleva ad aprile e resta in territorio di contrazione, con un Paese che continua ad affrontare gli effetti delle misure restrittive della pandemia da Covid-19. L'indice Pmi servizi si è attestato ad aprile a 47,3, contraendosi rispetto a 48,6 di marzo. "Questo valore segna il nono mese consecutivo di declino della produzione terziaria, indicando ad aprile il più rapido calo degli ultimi tre mesi", si legge nel report di Ihs Markit."La contrazione del terziario italiano si è estesa ad inizio di questo secondo trimestre, con l’Indice principale dell’Attività Economica sceso, ad un tasso più veloce, ai minimi in tre mesi", commenta Lewis Cooper, economista di Ihs Markit. "Guardando il lato positivo, il rialzo più rapido della produzione manufatturiera ha controbilanciato il calo dell’attività terziaria, con una crescita del settore privato che ora si è estesa a tre mesi - aggiunge l'economista -. Anche se gli ultimi dati evidenziano timori persistenti sulle sorti del terziario, le aziende accolgono positivamente il graduale allentamento delle restrizioni anti Covid-19 e prevedono prossimi miglioramenti delle condizioni della domanda".