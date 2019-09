Italia: asset finanziari delle famiglie calano per la prima volta dal 2011

Valeria Panigada 18 settembre 2019 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Gliasset finanziari lordi delle famiglie italiane sono diminuiti del 4,8% nel 2018, il primo calo dal 2011. Le famiglie italiane non sono state le sole a fronteggiare un duro colpo sui loro titoli, ma si sono distinte per un altro aspetto: rappresentavano gli unici risparmiatori europei con un portafoglio obbligazionario consistente, che hanno ridotto, a partire dalla crisi finanziaria, di più del 60%. Di conseguenza, le famiglie italiane hanno venduto obbligazioni e altri titoli per la maggior parte degli ultimi dieci anni. I nuovi risparmi oggi vengono suddivisi più o meno uniformemente tra depositi bancari e assicurazioni/pensioni. E' ciò che emerge dalla decima edizione del Global Wealth Report, il rapporto globale sulla ricchezza finanziaria dei privati, che mette sotto la lente asset e indebitamento delle famiglie in più di 50 paesi nel mondo.