Italia: al Sud economia ferma, lavora meno di 1 giovane su 4

Valeria Panigada 27 dicembre 2019 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

IlSud Italia è fermo. Dopo quattro anni di crescita, a fine 2019 l’indice sintetico dell’economia meridionale torna a calare, attestandosi 30 punti al di sotto dei livelli pre-crisi. E' ciò che emerge dall'ultimo Check-Up Mezzogiorno di Confindustria e SRM, diffuso oggi. In deterioramento anche il clima di fiducia delle imprese, specie manifatturiere, che torna a scendere, mentre si ferma la nascita di nuove imprese. Segnali di rallentamento anche per gli investimenti che si attestano ad un -32,3% dal picco del 2008. Decelerazione anche sul versante dell'occupazione, con quella giovanile che non accenna a ridursi. Al Sud lavora meno di 1 giovane su 4.