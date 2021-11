Italia: ad ottobre indice PMI servizi a 52,4 punti

Alessandra Caparello 4 novembre 2021 - 10:23

Nelmese di ottobre l’indice PMI servizi dell’Italia segna 52,4 punti dai 54,5 attesi e 55,5 precedenti. L’indice composito, come rende noto Markit, segna 54,2 punti da 56,6 precedenti. Come rende noto l’istituto, “il settore dei servizi italiano ha perso ulteriore slancio di crescita nel mese di ottobre, con l'attività commerciale che è aumentata al ritmo più debole dell'attuale sequenza di sei mesi in mezzo ad un aumento leggermente più lento dei nuovi affari. La pressione sulla capacità produttiva ha continuato a crescere, tuttavia, con le aziende che hanno citato i problemi logistici e le carenze di beni come fattori alla base dell'ultimo aumento. In risposta, i fornitori di servizi hanno assunto personale aggiuntivo ad un ritmo maggiore.