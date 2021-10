Italia, a settembre raccolta cresciuta del +5,4% su base annua per le banche

Luca Losito 19 ottobre 2021 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

In Italia, a settembre 2021, la dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in crescita del +5,4% su base annua. Lo rende noto il rapporto di mensile di ABI.I depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono aumentati, nello stesso mese, di oltre 117 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (variazione pari a +7,0% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di circa 15 miliardi di euro in valore assoluto (pari a -6,5%).