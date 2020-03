Italia: Unc, vendite non alimentari -0,4% a gennaio è fallimento saldi

Valeria Panigada 6 marzo 2020 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Secondo i dati Istat resi noti oggi, a gennaio le vendite in valore sono rimaste ferme rispetto a dicembre, ma quelle non alimentari sono scese dello 0,4%. "Fallimento saldi! - commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori - Nemmeno le vendite di fine stagione, che di solito fanno da traino, risollevano il settore del commercio che registra una variazione nulla su dicembre. Non solo le vendite non alimentari scendono dello 0,4% su base mensile, ma le calzature sono solo al terzo posto dei rialzi su base annua, mentre l'abbigliamento è addirittura in quart'ultima posizione, con un misero +0,9%".