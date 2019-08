Italia: Tria, ci sono margini di manovra per evitare aumento Iva (Corriere)

Valeria Panigada 26 agosto 2019 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

I conti dell'Italia non sono così male e c'è la possibilità di evitare l'aumento dell'Iva a gennaio 2020. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nell'intervista di domenica a Il Corriere della Sera. "Consegniamo un’Italia con i conti abbastanza in ordine", ha detto Tria, sostenendo che "ci sono margini di manovra". Secondo i calcoli del ministro, il deficit per il 2020 sarebbe inferiore al 2,1 % del prodotto lordo (Pil) previsto nel Documento di economia e finanza di aprile scorso. Ci sarebbero tra i 6 e gli 8 miliardi di deficit in meno rispetto alle stime. Tria precisa che si tratta di previsioni e che molto dipende anche da come il mercato si muove e quindi dallo spread.