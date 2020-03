Italia: Pmi manifatturiero, "ennesima prestazione deludente" (Ihs Markit)

Daniela La Cava 2 marzo 2020 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

"L’indagine Pmi di febbraio ha sottolineato l’ennesima prestazione deludente del settore manifatturiero italiano, con le condizioni operative in peggioramento per il diciassettesimo mese consecutivo. La produzione è diminuita a uno dei tassi più veloci dell’attuale sequenza di contrazione di 19 mesi, mentre i nuovi ordini hanno continuato a riportare crolli e i tagli occupazionali sono aumentati più velocemente". Lo ha dichiarato Lewis Cooper, economista di Ihs Markit che elabora il report Markit Pmi Settore Manifatturiero in Italia. Cooper ha rimarcato il fatto che "sul fronte dei prezzi, quelli di acquisto sono diminuiti lievemente e le aziende del settore lo hanno attribuito al declino delle materie prime. Alla luce della riduzione dei costi e delle pressioni competitive, le aziende hanno diminuito le loro tariffe al tasso più veloce da gennaio 2015".