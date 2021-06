Italia: Pil 2021 oltre il 5%, debito ancora su a 2.677 mld (Mazziero Research)

Daniela La Cava 7 giugno 2021 - 09:56

"La forte ripresa economica e il progresso nella somministrazione dei vaccini ci porta a migliorare le stime per il quarto trimestre confidando in un impatto più contenuto di un eventuale ritorno dei contagi in autunno". E' quanto si legge nell'analisi di Mazziero Research che indica che la stima per il Pil 2021 viene rivista al 5,1% dal 4,7%, valore che dovrà trovare conferma con il procedere dei trimestri da noi previsti al +2% per il secondo, +2,6% per il terzo e -1,2% per il quarto.Per quanto riguarda il debito, Mazziero Research si attende un ulteriore aumento. In particolare, nella rilevazione di aprile dovrebbe portarsi a 2.677 miliardi di euro (compreso nella forchetta tra 2.669 e 2685 miliardi). "Stimiamo una continuazione nella crescita sino a luglio per poi stabilizzarsi e concludere l'anno tra 2.679 e 2.728 miliardi", si legge ancora nella nota.