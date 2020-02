Italia: Moody's, performance attese stabili per cartolarizzazioni e covered bond nel 2020

Daniela La Cava 5 febbraio 2020 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Le performance delle cartolarizzazione italiane e dei covered bond resteranno stabili nel 2020, con performance e prospettive dei collaterali stabili in tutte le classi di attivitĂ . Lo afferma Moody's Investors Service in un rapporto pubblicato oggi."Le condizioni di credito rimarranno in linea con gli anni precedenti a causa del tasso di disoccupazione stabile e del contesto favorevole dei tassi di interesse", ha dichiarato Greg Davies, vicepresidente e analista senior di Moody's. I volumi di emissione rimarranno, si legge ancora nel rapporto dell'agenzia di rating Usa, resteranno invariati con un flusso crescente di titoli garantiti da beni di consumo (principalmente cessione del quinto e automobili) e crediti deteriorati (Npl).