Italia: Mazziero Research, recessione tecnica potrebbe durare fino a giugno

4 marzo 2020

MILANO (Finanza.com)

"La recessione tecnica potrebbe durare sino a giugno". E' quanto emerge delle stime Flash di Mazziero Research aggiornate sull'onda dell'emergenza coronavirus. "La riduzione per la seconda settimana della attività nel Nord Italia peggiora ulteriormente le stime sul Pil trimestrale con un rallentamento del -1,0% nel primo trimestre e un PIL annuale 2020 negativo al -0,2%", si legge nella nota di Mazziero Research nella quale si spiega che "le stime incorporano già le ipotesi più favorevoli presentando un calo del Pil del primo trimestre per 6,7 miliardi e un impatto sulle entrate tributarie di circa 2 miliardi".Per quanto riguarda il debito pubblico, Mazziero Research stima una salita fino a a 2.449 miliardi di euro per il dato di gennaio, che non comprende ancora gli effetti del contagio da coronavirus. Bankitalia comunicherà ufficialmente il dato sul debito il 16 marzo.