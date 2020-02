Italia Independent su di giri in Borsa dopo aggiornamenti su CR7 eyewear

Daniela La Cava 21 febbraio 2020 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Italia Independent ha annunciato che, a meno di un mese dalla firma dell’accordo globale esclusivo di cinque anni per la creazione di collezioni CR7 eyewear di Cristiano Ronaldo, in soli 9 giorni di pre-sale, ha raggiunto un "importante risultato in termine di vendite che sono superiori al milione di euro a valori di mercato". Un aggiornamento che ha spinto al rialzo l'azione, che al momento resta in asta di volatilità.La nuova collezione Italia Independent per CR7 Eyewear dedicata e ispirata a Ronaldo verrà presentata al Mido 2020 in programma dal 29 febbraio al 2 marzo.