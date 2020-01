Italia Independent e accordo con CR7: per Equita rappresenta "opportunità per il rilancio"

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

L'accordo di licenza eyewear di Italia Independent con CR7 "costituisce un'indubbia opportunità per il rilancio commerciale" del gruppo fondato da Lapo Elkann. Questo il commento di Equita che conferma la raccomandazione reduce e il target price di 1 euro dopo l'annuncio che Italia Independent e il brand del giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo hanno firmato un accordo globale esclusivo della durata di cinque anni per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand CR7."La notizia è importante per Italia Independent Group in quanto dimostra il forte commitment dell’azionista di riferimento Lapo Elkann e costituisce un’indubbia opportunità per il rilancio commerciale del gruppo", affermano da Equita. A Piazza Affari il titolo non ha ancora fatto prezzo, con un rialzo teorico di circa il 25 per cento.