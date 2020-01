Italia Independent con CR7: accordo licenza globale per collezioni eyewear

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Italia Independent Group e CR7 insieme. Questa mattina prima dell'avvio delle contrattazioni il gruppo attivo nel mercato dell’eyewear, fondato da Lapo Elkann, ha annunciato che la sua società di eyewear Italia Independent e il brand del giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo hanno firmato un accordo globale esclusivo della durata di cinque anni per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand CR7.La prima collezione CR7 Eyewear, si legge in una nota, è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo e verrà svelata, in anteprima mondiale, in occasione di Mido 2020. La collezione sarà disponibile sul mercato nei migliori ottici del mondo e sulle migliori piattaforme e-commerce a partire dalla Primavera/Estate 2020."Oggi per me e per tutta Italia Independent è una giornata da ricordare: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita", dichiara Lapo Elkann, fondatore e direttore creativo di Italia Independent.Cristiano Ronaldo ha commentato: “Sono sempre stato appassionato di occhiali e ho sempre voluto avere una mia linea. Sono davvero entusiasta di collaborare con Italia Independent su questo progetto. Sono molto attento ai dettagli ed ho sempre lavorato duramente per raggiungere la perfezione in tutto quello che faccio. Abbiamo lavorato insieme durante l’ultimo anno sul design e sul processo creativo ed è incredibile come abbiamo condiviso la stessa attitudine e attenzione ai dettagli. Non vedo l’ora che tutti vedano la collezione".