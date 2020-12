Italia Independent: cda delega a.d. per avvio aumento capitale

Daniela La Cava 29 dicembre 2020 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Italia Independent Group sotto i riflettori a Piazza Affari per l'operazione di aumento di capitale. Il consiglio di amministrazione del gruppo ha attribuito delega all’amministratore delegato Marco Cordeddu di avviare l’operazione di aumento di capitale per complessivi 7,8 milioni di euro (di cui 4 milioni già versati in conto futuro aumento dai soci di riferimento Lapo Elkann e Creative Ventures) in esecuzione della delibera dell’assemblea dei soci dello scorso 4 marzo. L'operazione di aumento di capitale dovrà essere completata entro il 31 marzo 2021. La società ha poi indicato che è stato fissato per il prossimo 18 gennaio il consiglio di amministrazione per definire quanto necessario (modalità, termini e condizioni, ivi compresi il prezzo di emissione e numero delle azioni da emettere) per l'esecuzione dell'aumento di capitale.