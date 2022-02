Italia Independent: Matteo Pontello nuovo responsabile creativo

Daniela La Cava 15 febbraio 2022 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Italia Independent Group rafforza il team creativo, con l’ingresso di Matteo Pontello come nuovo responsabile creativo dell’azienda fondata da Lapo Elkann. Pontello, si legge in una nota, apporta in Italia Independent una grande esperienza maturata nell’eyeweare per importanti brand del lusso: per oltre vent’anni ha lavorato per Marcolin, Safilo, Thelios, Kering e NGG occupandosi del design degli occhiali di brand quali Celine e Bottega Veneta, Off - White e Palm Angels.Matteo lavorerà insieme a Lapo Elkann - che ricopre il ruolo di direttore creativo - e avrà il compito di coordinare l’intero sviluppo delle collezioni dei due marchi di proprietà– Italia Independent e Laps Collection – e dei due Brand in licenza – Hublot Eyewear e CR7 Eyewear."Matteo è un designer di straordinario talento che vanta un track record di successo maturato al servizio di alcuni dei brand di maggior successo. Siamo molto felici di accoglierlo nel nostro team e sono certo che esalterà al meglio i valori dei nostri brand”, ha commentato Lapo Elkann presidente, fondatore e direttore creativo di Italia Independent.