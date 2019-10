Italia Independent Group: Marco Cordeddu nuovo Amministratore delegato

Alessandra Caparello 18 ottobre 2019 - 17:25

Marco Cordeddu amministatore delegato di Italia Independent Group. La nomina è arriva dal cda del gruppo che ha coptato Cordeddu e nominato AD.Manager di lungo corso, Cordeddu ha ricoperto ruoli apicali in società nel settore moda, editoria, entertainment e automotive, da Canepa, De Agostini Publishing fino a Mikado Film e Fiat Auto.“Nel ringraziare gli azionisti per la fiducia, raccolgo questa sfida con grande entusiasmo e con la certezza di poter contribuire alla crescita e allo sviluppo della Società” ha dichiarato l’Amministratore Delegato Marco Cordeddu. “Italia Independent ha i suoi punti di forza nel brand, nell’ innovazione e nell’ identità di rodotto: dobbiamo fare leva su questi fattori e lavorare duramente ma rapidamente per conquistare i risultati e le posizioni di mercato che pensiamo di meritare e che i nostri azionisti si attendono”.“La visione strategica del nuovo Amministratore Delegato converge con la nostra verso il consolidamento di un nuovo modello di business focalizzato a valorizzare le specificità del marchio Italia Independent” ha dichiarato il Presidente e Fondatore Lapo Elkann. “L’impegno di tutti noi è ora più che mai concentrato sul ridare valore alla nostra società e costruire un solido futuro per Italia Independent, per tutti i nostri azionisti e per i nostri clienti esistenti e futuri”.