Italia: Draghi partecipa all'Eu Med 9 ad Atene

Redazione Finanza 17 settembre 2021 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente del Consiglio, Mario Draghi, partecipa al vertice Eu Med 9 ad Atene. Lo si apprende in una nota di Palazzo Chigi. Alle ore 15.30 è prevista la prima sessione di lavoro “Climate change and its impact on the Mediterranean”.