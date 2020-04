Italia: Coldiretti/Ixé, +20% affamati a Pasqua. Da 4 italiani su 10 azioni di solidarietà

Valeria Panigada 9 aprile 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Salgono quest’anno a 3,2 milioni il numero di poveri che hanno bisogno di aiuto per mangiare per effetto delle limitazioni imposte per contenere il contagio e la conseguente perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti, in vista della Pasqua. Di fronte a questa emergenza, sono scattate molte azioni di solidarietà. Quasi 4 italiani su 10 (39%) in questi giorni di Pasqua stanno partecipando a iniziative di aiuto attraverso donazioni o pacchi alimentari. Secondo quanto rilevato da Coldiretti/Ixé, l’emergenza e il nuovo clima di solidarietà sociale fra persone, anche sconosciute fra loro, ma accomunate dalla guerra di resistenza contro la pandemia hanno spinto gli italiani a muoversi in favore degli altri: più di un terzo (36%) lo ha fatto con donazioni via web, il 17% ha usato il telefono, mentre 1 italiano su 4 (25%) si è preoccupato di fare la spesa per anziani e disabili mentre una fetta altrettanto importante della popolazione pari al 24% si è dedicato ad acquisto di pacchi alimentari per i bisognosi o aderendo a iniziative di spesa sospesa.