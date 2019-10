Italia Cashless, Gualtieri su manovra: rafforzamento lotteria scontrini, da metà anno parte superbonus per moneta elettronica'

Laura Naka Antonelli 17 ottobre 2019 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

In una lunga intervista rilasciata al Sole 24 Ore, in cui commenta la manovra varata dal governo M5S-PD, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri commenta anche il piano Italia Cashless, rispondendo alle polemiche sulla stretta al contante e focalizzandosi sugli incentivi per l'utilizzo delle carte di credito."Gli incentivi sono il cuore della filosofia che stiamo mettendo in campo, e abbiamo condiviso con il presidente Conte la scelta di investire a fondo su un grande piano per i pagamenti digitali. Il piano sarà composto da una serie organica di misure, tra cui anche un rafforzamento della lotteria degli scontrini con un aumento significativo dei premi dal primo gennaio. Da metà anno è poi prevista la partenza del superbonus, cioè del rimborso di una parte delle spese effettuate con pagamenti tracciabili nei settori dove oggi è più diffuso l'utilizzo del contante. Il meccanismo è pensato per premiare progressivamente l'incremento e la diffusione degli strumenti digitali di pagamento. Poi vogliamo introdurre incentivi per spingere l'acquisizione del Pos da parte degli esercenti e ragionare con gli operatori sulla riduzione delle commissioni"