Italgas: via libera da assemblea a bilancio 2021, dividendo a 0,295 euro (+6,5% a/a)

Redazione Finanza 26 aprile 2022 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Italgas si è riunita oggi sotto la presidenza di Alberto Dell’Acqua, con una partecipazione del capitale sociale pari al 76,70%, per approvare il bilancio 2021. I soci hanno deliberato di distribuire, a titolo di dividendo per azione, 0,295 euro (+6,5% rispetto all’anno precedente) in ragione delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, utilizzando l'utile di esercizio di euro 239.588.775,34 risultante dal bilancio d’esercizio d’Italgas al 31 dicembre 2021. La messa in pagamento del dividendo, precisa la nota, decorrerà dal prossimo 25 maggio, con data di stacco della cedola 6 fissata al 23 maggio 2022 e record date al 24 maggio 2022."L’assemblea odierna offre l’opportunità per tirare le somme di questi sei anni di crescita ininterrotta che rappresentano anche il miglior presupposto per continuare lungo lo stesso percorso. La trasformazione digitale di asset e processi, insieme al reskilling delle persone hanno cambiato profondamente il Dna di questa società, pur rimanendo fedele alle proprie radici. Abbiamo rafforzato la nostra leadership e il nostro ruolo di benchmark internazionale nonostante le grandi difficoltà del momento storico che il mondo sta attraversando", ha commentato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas.