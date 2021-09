Italgas scelta come Preferred Bidder in gara per privatizzazione Depa Infrastructure

Redazione Finanza 10 settembre 2021 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha annunciato di essere stata selezionata come Preferred Bidder nell'ambito della gara per l'acquisizione del 100% di Depa Infrastructure S.A., attualmente di proprietà di Hellenic Republic Asset Development Fund S.A (HRADF) e Hellenic Petroleum S.A. (HELPE). E' quanto emerge dal comunicato diramato da Italgas nella giornata di ieri.DEPA Infrastructure detiene il 51% di Thessaloniki - Thessalia Gas Distribution S.A. (EDA Thess), il 100% di Attiki Natural Gas Distribution Single Member Company S.A. (EDA Attikis) e il 100% di Public Gas Distribution Networks S.A. (DEDA), i tre principali player delladistribuzione del gas in Grecia.L'Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo, ha commentato:"Siamo il partner ideale per supportare il governo greco nello sviluppo di una infrastruttura energetica chiave che permetterà al Paese di procedere rapidamente nel percorso didecarbonizzazione dell'economia. Grazie a una nuova generazione di reti «native digitali» - estese, flessibili e smart - sosterremo con il gas naturale il graduale abbandono di carbone e lignite promuovendo allo stesso tempo la transizione energetica verso fonti rinnovabili comebiometano, e-gas e idrogeno verde. Porteremo in Grecia l'esperienza e la capacità realizzativa che abbiamo maturato in quasi due secoli di storia, insieme alle competenze sviluppate nella trasformazione digitale della rete e nella Digital Factory che oggi pongono il Gruppo Italgas inuna posizione di indiscussa leadership tecnologica nel settore a livello mondiale".Il Presidente di Italgas, Alberto Dell'Acqua, ha sottolineato:"Sono orgoglioso del risultato raggiunto, che premia la capacità italiana di fare impresa, nonché la leadership tecnica e tecnologica di Italgas che, in questi anni, ha saputo continuare a crescere fino a essere riconosciuta come benchmark internazionale per il settore anche nella prospettiva della transizione energetica".Il corrispettivo concordato per il 100% del capitale di DEPA Infrastructure è pari a 733 milioni di euro. L'operazione sarà finanziata interamente da Italgas ricorrendo a linee di finanziamento committed.La firma degli accordi per l'acquisizione è subordinata al completamento degli ulteriori adempimenti previsti dalla procedura di gara e dalla normativa locale, mentre il closingdell'operazione è previsto entro fine anno, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni (inclusa quella dell'autorità antitrust).Italgas è stata assistita da J.P. Morgan come Advisor finanziario e unico concedente del finanziamento, da Milbank e Karatzas and Partners come Advisor legali, da Grant Thornton come Advisor normativo e da Mazars per gli aspetti fiscali e contabili.