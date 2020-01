Italgas scatta in borsa, avrà la gestione del servizio gas in Valle D'Aosta

Titta Ferraro 2 gennaio 2020 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

Italgas si è aggiudica la gestione del servizio gas nell'Ambito territoriale "Valle D'Aosta". L'ambito si compone di 74 Comuni, di cui 24 attualmente metanizzati (serviti da circa 350 km di reti), per complessive 20 mila utenze finali e una RAB di oltre 40 milioni di euro. Nell’offerta presentata, Italgas ha previsto investimenti per circa 100 milioni di euro finalizzati all’estensione delle reti verso aree non ancora raggiunte dal servizio, al potenziamento e alla digitalizzazione delle infrastrutture esistenti, all’ulteriore impulso al miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio. “Dopo l'Ambito Torino 2 – commenta l’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo – otteniamo un’ulteriore conferma in un territorio di forte e storico radicamento per Italgas comela Valle d'Aosta. Un risultato che testimonia la bontà del lavoro svolto e che ci permette di dare non solo continuità alla gestione del servizio sul territorio, ma anche di realizzare gli importanti programmi di investimento previsti per sviluppare il servizio anche in quelle aree non ancora raggiunte dal gas naturale e la completa digitalizzazione delle infrastrutture per un servizio sempre più efficiente e più sicuro”.A Piazza Affari il titolo Italgas sale dell'1,95% a 5,55 euro.