Italgas: ricavi 2020 attesi oltre 1,3 mld, Ebitda visto tra 960-980 mln

Daniela La Cava 11 giugno 2020 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Italgas ha esaminato l’andamento previsto della gestione 2020 e gli impatti attesi sull’attività dall’emergenza Covid-19.Osservando la guidance per il 2020, la società prevede ricavi superiori a 1,3 miliardi di euro, un Ebitda compreso tra 960-980 milioni e un Ebit tra 530-550 milioni. Italgas inoltre stima capex superiori a 700 milioni e un debito netto di circa 4,5 miliardi (leverage visto al 60%)."Le performance registrate negli ultimi mesi e la rapidità con cui la quasi totalità dei cantieri di costruzione delle reti ha ripreso le proprie attività - spiega Italgas in una nota - dimostrano la capacità della società di reagire utilizzando tutte le nuove tecnologie sviluppate dalla digital factory". Oggi alle 15 è prevista una conference call per per aggiornare la comunità finanziaria.