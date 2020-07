Italgas resta sotto i fari, Banca Imi conferma add prima dei conti

Daniela La Cava 27 luglio 2020 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Giornata di conti per Italgas che comunicherà al mercato i risultati del secondo trimestre. Nell'attesa gli analisti di Banca Imi confermano il rating add e il target price di 5,9 euro e si attendono "un aumento dei ricavi, principalmente in scia al consolidamento di Toscana Energia (dal quarto trimestre 2019), che dovrebbe avere un effetto positivo di circa 35 milioni di euro su base annua". Gli analisti della banca italiana spiegano però che "questo positivo effetto dovrebbe essere parzialmente compensato dall'effetto negativo del calo degli altri ricavi di distribuzione". "Nonostante Covid-19, i capex per il primo semestre 2020 dovrebbero essere per lo più in linea con la guidance per l'intero 2020. Il debito netto dovrebbe aumentare principalmente a causa del pagamento dei dividendi", segnalano ancora gli esperti, secondo i quali "se i risultati confermassero le stime, Italgas sarebbe in linea con le previsioni 2020". Dalla conference call "si attende un aggiornamento sullo sviluppo degli investimenti e sulle attività di M&A, in particolare in Grecia".