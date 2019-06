Italgas: rafforzata collaborazione con Grdf nella distribuzione del gas

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Italgas e la francese Grdf hanno sottoscritto un memorandum of understanding con cui rafforzano la collaborazione per sviluppare attività congiunte e scambiarsi conoscenze ed esperienze nella gestione delle reti. L'intesa, precisa una nota, è stata sottoscritta in apertura del II forum dell'energia Francia-Italia in corso presso l'Ambasciata d'Italia in Francia, appuntamento che riunisce alcuni tra i maggiori esperti del settore per discutere del tema della neutralità carbonica.Italgas e Grdf sono leader rispettivamente in Italia e in Francia nel settore della distribuzione del gas naturale e tra i principali player in Europa. Insieme servono circa 19 milioni di consumatori e gestiscono oltre 270.000 chilometri di reti. “Questo accordo apre la strada a importanti prospettive di crescita del nostro settore, chiamato a svolgere un ruolo chiave nel processo di decarbonizzazione dell’economia", afferma Paolo Gallo, a.d. di Italgas.La cooperazione avverrà in differenti ambiti, tra cui sviluppo delle reti, digitalizzazione e smart metering; sicurezza della rete; attività di regolazione e processi di connessione alla rete; sviluppo del biometano; ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie power-to-gas e iniezione di idrogeno nelle reti; sviluppo della mobilità sostenibile a metano/biometano.