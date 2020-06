Italgas: proposte al governo per accelerare le gare gas. Titolo sale in Borsa

Alessandra Caparello 12 giugno 2020 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

In salita in Borsa il titolo Italgas che al momento segna +1,80% a 5,04 euro. La società ha sottoposto al governo diverse proposte per accelerare le gare gas. Gli investimenti che sarebbero attivati sulla rete di distribuzione gas avrebbero un effetto volano importante per il PIL.Secondo Equita, le misure che il governo potrebbe introdurre nelle prossime settimane per accelerare le gare di distribuzione gas, potrebbero diventare un trigger importante per il titolo. Sul 2020 i capex saranno oltre 700 mn, leggermente inferiori alla stima di Equita di 750 milioni. Nel 2021 la società prevede capex in decisa crescita grazie al recupero degli investimenti slittati ed al consolidamento dell’Atem di Belluno. L’EBITDA 2020 è atteso a 960-980 contro la stima di Equita a 953 milioni, grazie a maggiori tariffe riconosciute per ammortamenti di contattori completamente ammortizzati.